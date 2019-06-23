Son Dakika Haberleri: Van'da 11 ton inci kefali ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Van'da 11 ton inci kefali ele geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak olan 10 tonu canlı, toplam 11 ton inci kefali ele geçirildi.

Van'da 11 ton inci kefali ele geçirildi, System.String[]
VAN'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak olan 10 tonu canlı, toplam 11 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne geri bırakıldı.
Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avcılara karşı da sıkı denetim yapılıyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan ve Yalındüz mahalleleri arasındaki Bendimahi Çayı kenarındaki iki ayrı noktaya çekilen 800 metre manyat tipi ağ ve yakınındaki kafes tipi bekleme ağı içerisinde 10 ton canlı inci kefali ile çuvallar içerisinde yüklenmeye hazır 1 ton ölü inci kefali ele geçirdi. 
Canlı balıklar, Van Gölü'ne geri bırakılırken, 1 ton ölü inci kefali ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


- Van
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:31 Kaynak: DHA
van gölü, muradiye, 11, van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Başbakan Tansu Çiller oyunu Sarıyer'de kullandı Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:38:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 11 ton inci kefali ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]