Son Dakika Haberleri: Van'da 11 yerleşim yerinin yolu kapandı
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Van'da 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 11 yerleşim yerinin yolu kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Gürpınar'da 5'i kırsal mahalle, 6'sı mezra olmak üzere toplam 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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