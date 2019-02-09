Son Dakika Haberleri: Van'da 110 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Van'da 110 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

57 dakika önce

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 110 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van'da 110 Kilo Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi, System.String[]
Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 110 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs veya şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce, İpek Yolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Serhat Sokak üzerinde bulunan bir ikametin müştemilatında bulunan kömürlükte yapılan aramada; 440 paket toplam 110 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilmiştir. Olayla ilgili ikamet sahibi (N.K.) hakkında '5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılmıştır. İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa
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