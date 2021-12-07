Van'da 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri kış görevine hazır - Son Dakika
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Van'da 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri kış görevine hazır

07.12.2021 01:11
Van'da 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri kış görevine hazır

Van'da 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, zorlu coğrafyada yolu kapanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır.

Van'da 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, zorlu coğrafyada yolu kapanan bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır.

Van ve çevresinde çetin geçen kış aylarında yolu kapanan bölgelere hastaların imdadına yetişmek için görevli kahraman 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri, tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan imkanlar sayesinde, kış şartlarına uygun donatılan çelik paletli ve kar paletli ambulanslarla engelleri aşarak vakaya en hızlı şekilde müdahale ediyor.

Ekipler, çığ felaketinin yaşandığı Bahçesaray ilçesi başta olmak üzere; 3 çelik paletli ambulans ve 7 adet kar paletli (Pajero) ambulansla hazır bir şekilde görev bekliyor. "

"Paletli ambulanslarla ücra bölgelere hızlı bir şekilde ulaşılabiliyoruz"

Afet ve UMKE Birim Sorumlusu Sinan Özgür, yoğun kar yağışından dolayı bölgenin paletli ambulanslara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Çığ felaketi gibi üzücü olaylarla gündeme gelen bölgede her zaman hazır olmak zorunda olduklarını ifade eden birim sorumlusu Özgür, "Çelik paletli ambulans ve kar paletli ambulanslarımızla ücra bölgelere daha hızlı bir şekilde ulaşılabiliyoruz. Araçlarımız donanımlı oldukları için en iyi müdahaleyle hastalarımızı bekleyen ambulanslara ulaştırabiliyor. Bu şekilde hem hızlı müdahale kalitesi hem de iş gücü kaybı olmamış oluyor. Bizler donanımlı paletli ambulans sürücüleriyle olaylara gidiyoruz. Çünkü bu araçları kullanmak beceri istiyor. İlk etapta kendi can güvenliğini sağlayan arkadaşlarımız, aslında büyük bir risk alarak olay yerine ulaşıyor" dedi.

Öte yandan 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlayan Özgür, özellikle korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına rahmet diledi. İHA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Van'da 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri kış görevine hazır - Son Dakika

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