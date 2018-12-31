Van'da 112 Bin 241 Adet Tıbbi İlaç Ele Geçirildi

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde jandarma ekiplerinin bir adreste yaptıkları aramalarda, piyasa değeri 670 bin lira olduğu belirlenen 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi.

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nde jandarma ekiplerinin bir adreste yaptıkları aramalarda, piyasa değeri 670 bin lira olduğu belirlenen 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale-Van karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetleri kapsamında şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi. Fakat şüpheli araç 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda şüpheli aracın, Güzelsu Mahallesi'nde bulunan bir adrese tıbbi malzemeleri indirdiğinin bilgisini aldı.



Tespit edilen adreste arama yapan jandarma ekipleri, piyasa değeri 670 bin lira olduğu belirlenen, 109 bin 60 adet satışı özel reçete ile yapılan uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ve 3 bin 181 adet hayvansal tıbbi ilaç olmak üzere toplamda 112 bin 241 adet tıbbi ilaç ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.



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