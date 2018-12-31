Van'da 112 Bin 241 Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 112 bin 241 ilaç ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 112 bin 241 ilaç ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Van-Başkale kara yolunda yapılan yol kontrolü sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç, takip sonucu Güzelsu Mahallesi'nde bir evin önünde yakalandı.



Araçta ve evde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 109 bin 60 satışı özel reçete ile yapılan uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ve 3 bin 181 hayvansal ilaç bulundu.



Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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