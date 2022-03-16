VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI - Son Dakika
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VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI

16.03.2022 11:15

VAN'da, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

VAN'da, dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları yeniden açmaya çalışırken, Başkale'nin Sualtı Mahallesi yoluna önceki gün düşen çığın temizlenmesi için başlatılan çalışmalara çığ riski nedeniyle ara verildi.

Kentte dün öğleden sonra başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkezde gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla da kaldırımlar temizlenmeye başlandı. Okulların tatil edildiği kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 10, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 9, Edremit'te 4, Erciş'te 29, Gevaş'ta 12, Gürpınar'da 21, İpekyolu'nda 4 ve Muradiye ilçesinde 1 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Kent genelinde 300 araç ve 700 personelle çalışma yürüten ekipler, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

AMBULANS YOLDA KALDI

Gürpınar'a bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde hastaya ulaşmaya çalışan sağlık ekipleri, karda mahsur kaldı. Bunun üzerine karla mücadele ekiplerine haber verildi. Ekiplerin yaptığı yol açma çalışmasıyla ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Kar yağışı nedeniyle Erciş, Gürpınar, Başkale, Çatak, Özalp, Çaldıran, Muradiye ve Bahçesaray ilçelerinde kapalı olan mahalle yollarının açılması için çalışan ekipler, yolda mahsur kalan çok sayıda aracı da kurtardı.

ÇALIŞMALARA 'ÇIĞ RİSKİ' ARASI

Öte yandan Başkale'nin Sualtı Mahallesi yolunda, önceki gün 4 farklı noktaya düşen çığın temizlenmesi için çalışma başlatılmıştı. İş makinelerinin boyunu aşan karda yapılan çalışmalara, çığ riski nedeniyle ara verildi.

VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI
VAN'DA 112 YERLEŞİM YERİ YOLU, KARDAN KAPANDI

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Kaynak: DHA

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