Van'da 1150 dekarlık alana ekilen mısırın hasadına başlandı - Son Dakika

Van'da 1150 dekarlık alana ekilen mısırın hasadına başlandı

08.10.2020 12:01

Van'ın Edremit ilçesinde 1150 dekarlık alana ekimi yapılan mısırın hasadı yeni geliştirilen makinelerle yapılıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde 1150 dekarlık alana ekimi yapılan mısırın hasadı yeni geliştirilen makinelerle yapılıyor.

Hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak amacıyla bu yıl Köprü Mahallesi'nde deneme amacıyla ekilen silaj ve dane mısırın hasadına başlandı.

Yeni geliştirilen makinelerle topraktan sökülen mısırlar, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Batman'dan gelerek Van'daki arazilerde üretim yapan Selahattin Yaşar, AA muhabirine, bu yıl rekoltenin beklentileri karşıladığını belirtti.

Dekar başına ortalama 5 - 8 ton ürün aldıklarını belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Amacım Van'da istihdam oluşturmak ve mısır üretimini yaygınlaştırmak. Yaklaşık 1150 dönüm alana ekim yaptık. Bir yandan hasat, bir yandan da paketleme işlemi yapıyoruz. Bu yıl 15 kişiyi ekim yaptığımız andan itibaren istihdam ettik. Bu da bize mutluluk veriyor. Verilen teşvik çok önemli. İnşallah kentteki üreticiler de mısır üretimini gerçekleştirerek bölgede söz sahibi olur. Ekim yaparken hedefimiz silaj mısırda dekar başına 6 ton ürün almaktı ama biz 8 tona yakın ürün elde ettik. Dane mısırın hasadı ise sürüyor."

Yaşar, ekimden hasat sürecine kadar kendilerine destek veren Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş ve arazi sahibi Levent Bayram'a teşekkür etti.

Van'da 1150 dekarlık alana ekilen mısırın hasadına başlandı
Van'da 1150 dekarlık alana ekilen mısırın hasadına başlandı
Van'da 1150 dekarlık alana ekilen mısırın hasadına başlandı
Van'da 1150 dekarlık alana ekilen mısırın hasadına başlandı

Edremit, Batman, Ekim, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 1150 dekarlık alana ekilen mısırın hasadına başlandı - Son Dakika

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