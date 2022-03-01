Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı

01.03.2022 08:13
Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde 116 düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatör tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 116 düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, devriye sırasında dere yatağında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 116 Afganistan uyruklu göçmen ekiplerce yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı

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Jandarma, Hisarcık, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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