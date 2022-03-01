Van'da 116 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 116 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlanan devriye faaliyeti esnasında dere yatağına saklanmış vaziyette 116 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yakalanan göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olay ile ilgili organizatör olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN