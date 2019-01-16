Son Dakika Haberleri: Van'da 118 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 118 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

2 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 118 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 1, Başkale'de 58, Çaldıran'da 7, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 32, Muradiye'de 2 ve Saray ilçesinde ise 5 olmak üzere toplam 118 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bölge genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta, yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 1, Bitlis'te eksi 1, Hakkari'de 2 ve Muş'ta

0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise; Van'da 3, Bitlis'te eksi 1, Muş'ta eksi 1 ve Hakkari'de 0 derece olması beklenmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

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