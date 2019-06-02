Van'da 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
9 dakika önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
'ın Çaldıran
ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Çaldıran ilçesi Burçakalan Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 12 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, A.G. ve Ö.K. hakkında işlem yapıldığı belirtildi. - VAN
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