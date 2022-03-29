Van'da "12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" başladı - Son Dakika
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Van'da "12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" başladı

29.03.2022 17:34
Van'da "12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" başladı

Van'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı.

Van'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" açıldı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde 200 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte bu yıl üçüncü fuarın açılışını yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de fuarcılığın en güzel yapıldığı şehirlerden biri olduklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Kentimiz bir hayvancılık merkezi ama maalesef sadece canlı hayvan üretip satan bir kentiz. Oysa kentimizin bugün bir kavurma markası olmalıydı. Eti işleyip pazarlayan bir kent olmalıydık. Türkiye'de en çok peynir üreten kentiz ama maalesef Türkiye genelinde satılan bir peynir markamız yok. Bizim tarım ve hayvancılık ürünlerimizi işleyip pazarlamamız lazım."

Bu tür fuarlara hep birlikte sahip çıkmaları gerektiğini ifade eden Bilmez, "Bir daha asla kaldırımda, parkta, bahçede hiçbir şekilde fuarlara müsaade etmiyoruz, bunun da bilinmesini istiyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Fuar kapsamında düzenlenen buzağı güzellik yarışmasında hayvanlarıyla derece elde eden çiftçilere ödüllerini veren Bilmez, daha sonra katılımcılarla stantları dolaştı.

Programa Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayın ve Tanıtım Hizmetleri Daire Başkanı Hamdi Büyüktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Van'da 12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı
Van'da 12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı
Van'da 12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı
Van'da 12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı

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Doğu Anadolu, Türkiye, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da '12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "12. Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı" başladı - Son Dakika
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