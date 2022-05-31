Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

31.05.2022 17:36
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3'ü çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3'ü çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da, polis ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda, 3'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - VAN

Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: İHA

Göçmen, Tuşba, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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