Son Dakika Haberleri: Van'da 12 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu-2

Van'da 12 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu-2

36 dakika önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan Hasan Sayan (70), yoğun kar altında ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'da 12 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu-2, System.String[]
VAN'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan Hasan Sayan (70), yoğun kar altında ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. 

Gürpınar ilçesinin Dolaylı Mahallesi Binektaş mezrasında yaşayan Hasan Sayan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Tansiyon hastası Sayan için, Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri 1'i paletli 3 ambulansla yola çıktı. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle mezraya gidemeyen ekipler, durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Şube Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. 

2 defa çığ tehlikesi atlatan karla mücadele ekiplerin aracı da kara saplandı. UMKE ekiplerinin de yardımıyla kurtarılan araç daha sonra yol açma çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 12 saatlik yol açma çalışmasının ardından mezraya ulaşan UMKE ekipleri Sayan'a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:04 Kaynak: DHA

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