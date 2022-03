VAN'DA 12 ŞEHİT AİLESİNE 'DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATLARI' VERİLDİ - Son Dakika

VAN'da, 12 şehit ailesine Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen 'Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratları' verildi. Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce,"Edirne'den Hakkari'ye kadar bu ülkenin topraklarında şehitlerimizin kanlarının olmadığı bir toprak yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle sizlere selamlarını getirdim. Şehitlerimize, gazilerimize olan düşkünlüğünü hepimizden çok daha iyi biliyorsunuz. Bizler onun talimatları ile sizlerin emrindeyiz. Sizler ne emrederseniz başımızın üzerinedir." dedi.

Van Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğeneral Hüseyin Bekmez, şehit aileleri ve polisler katıldı.

Programda konuşan Vali Bilmez, her zaman şehit yakınları ve gazilerin emrinde olduklarını söyledi. Vali Bilmez, "3 ailemiz il dışında oldukları için bulundukları illerde kendilerine takdim edilecek. 12 ailemize de burada sayın Bakan Yradımcımız, sayın Cumhurbaşkanımız adına Devlet Övünç Madalyası ve beratları takdim edildi. Bu toprakları, şehitlerin kanı bize vatan etti. Rabbim mahşer günü onların şehadetini bizlere nasip eylesin. Sizler bu vatanın, bu ülkenin, 85 milyonun emanetisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın talimatı bütün şehit ailelerine sahip çıkılması.Bu konuda da derneklerimiz yakından ilgileniyor.Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise, böyle bir törene katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir vesileyle Van'da bulunuyordum. Fakat böyle bir törenin olacağı bilgisi de gelince ülkemizin 81 ilinde başta sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı kulliyesinde olmak üzere tam da bu saatte şehitlerimizin yakınlarına 'Devlet Övünç Madalyası' tevcih töreni gerçekleştiriliyor. Bizlere de burada kısmet oldu. Bu ülkeyi, bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin kutsal kanlarıdır. Edirne'den Hakkari'ye kadar bu ülkenin topraklarında şehitlerimizin kanlarının olmadığı bir toprak yoktur. Ben yıllar önce Çanakkale'nin bir ilçesinde kaymakamlık yaparken şehitlerimizin kanları hala yeni bir şekilde, yeni yaşanmış gibi bulunduğuna çok defalar şahit oldum. Bu ülke için, bayrağımız için, ezanlarımızın susmaması için ve gelecek nesillerimiz, kutsal değerlerimiz için, her şeyden öte Allah'ın rızası için şehitlerimiz canlarını verdiler. Cenab-ı Allah Kuran'ı Kerim'de bizlere bildiriyor. 'Onları siz ölü zannetmeyin, onlar diridirler. Ama biz anlayamazsınız ' diyor. Onlar her gün, her an bizimle beraberler. Bu ülke için, vatan için, bayrak için yaptığımız her çalışmada onların duası var. Şehitlik makamı hiç kimseye nasip olmayacak bir makamdır. Şehit yakını olmak çok değerlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncelikle sizlere selamlarını getirdim. Şehitlerimize, gazilerimize olan düşkünlüğünü hepimizden çok daha iyi biliyorsunuz. Bizler onun talimatları ile sizlerin emrindeyiz. Sizler ne emrederseniz başımızın üzerinedir. Yine İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun da selamını getirdim. Bakanımız da gece gündüz demeden bizleri çalıştırıp, sizlerin emirlerine matuf bir şekilde gayret ettiriyor, çalıştırıyor. Tek düşüncemiz var şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve layık olmak."

Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra Van Valiliğini ziyaret etti.