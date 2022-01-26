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120 bin ton kar şehir dışına taşındı - Son Dakika

120 bin ton kar şehir dışına taşındı

26.01.2022 14:38
120 bin ton kar şehir dışına taşındı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan yağışların ardından 120 bin ton karı kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan yağışların ardından 120 bin ton karı kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son yılların en ağır kışının yaşandığı kentte karla mücadele çalışmaları 300 araç ve 700 personelle sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü kıyısına taşıyor.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 8 bin kamyon seferiyle 120 bin ton karın taşındığı göl kıyısında kardan tepeler oluştu.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı, kent merkezindeki ana ve ara arterlerde kar temizleme çalışması yürüttüklerini söyledi.

Van'da yaklaşık 1,5 aydır karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini ve günde ortama 335 kamyon karın kent dışına taşındığını belirten Görendağlı, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar karla mücadele konusunda bir olumsuzluk yaşamadık. 25 ana arterde kar temizleme çalışmamız tamamlandı. 65 ara arterde çalışmalar bitmek üzere. Gün içinde yaklaşık 5 bin ton kar taşıyoruz. Toplanan karı görüntü ya da çevre kirliliğine sebep olmaması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün uygun gördüğü Sıhke Gölü kıyısına taşıyoruz. 45 günlük süreçte 8 bin kamyon seferiyle 120 bin ton kar taşıdık."

120 bin ton kar şehir dışına taşındı
120 bin ton kar şehir dışına taşındı
120 bin ton kar şehir dışına taşındı
120 bin ton kar şehir dışına taşındı

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Büyükşehir Belediyesi, Tragger, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 120 bin ton kar şehir dışına taşındı - Son Dakika


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