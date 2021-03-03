Van'da 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Bu kapsamda, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji'den 5 il için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı

Sıfır aldığı otomobili ekspere sokan vatandaş, aracın iki kapısının değişmiş olduğunu öğrenince yıkıldı

"Kiraz"ın dramı bitmiyor! Bu kez de dayakla fuhşa zorlayan zanlıların akrabaları ölümle tehdit ediyor