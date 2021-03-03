Van'da 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde toprağa gömülü çuvalda 122 kilo 761 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçede belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği "Barut"un da kullanıldığı aramada, toprağa gömülü 4 çuvalda 122 kilo 761 gram eroin geçirdi.
Olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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