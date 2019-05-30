Van'da 126 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 126 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 126 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 15. Sokak'taki metruk eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 92 Afganistan, 29 Pakistan, 2 İran, bir Irak, bir Hindistan ve bir Bangladeş uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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