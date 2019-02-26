Van'da 13 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi Elçibey Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan Sait S., S.S. ve Ü.T isimli 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
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