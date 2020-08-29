Van'da, 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'da, 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
VAN'da polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
VAN'da polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit İlçesi'ne bağlı Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri kamyonu durdurdu. Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramalarda, 4 lastik içerisinde ve kapalı kasanın yan duvarları ile tavana özel olarak halatlarla sarmal olarak zulalanmış toplam 13 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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