Van'da 13 düzensiz göçmen ile organizatörün öldüğü kazayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 13 düzensiz göçmen ile sürücünün hayatını kaybettiği, 20 düzensiz göçmenin yaralandığı kazayla ilgili yakalanan organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Temmuz'da Yumaklı Mahallesi'nde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkması sonucu biri organizatör 14 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucu yasa dışı geçişi organize ettiği tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan H.Ö, 4 Aralık'ta Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.