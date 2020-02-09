Van'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı sonrası Valilik'ten açıklama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Van'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı sonrası Valilik'ten açıklama - Son Dakika Dünya

Van'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı sonrası Valilik'ten açıklama

6 saat önce

Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını geçen 13 göçmenin tipiye yakalandıkları dağda donarak hayatını kaybettiği ihbarı yapıldı. Valilik, "Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır" dedi.

Van'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı sonrası Valilik'ten açıklama, System.String[]

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarmaya ülkeye yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldı.


İhbarla ilgili olarak Van Valiliği bir açıklama yaptı. Konunun detaylı bir şekilde incelendiğini aktaran Vali Mehmet Emin Bilmez, "Adli, askeri makamlara ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartların normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışmaktayız." dedi.

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Van Valiliği, Çaldıran, Van, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:44 
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