Van'da 13 kaçak göçmenin donarak öldüğü ihbarı sonrası Valilik'ten açıklama

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarmaya ülkeye yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak yaşamını yitirdiği ihbarı yapıldı.



İhbarla ilgili olarak Van Valiliği bir açıklama yaptı. Konunun detaylı bir şekilde incelendiğini aktaran Vali Mehmet Emin Bilmez, "Adli, askeri makamlara ve AFAD'a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartların normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışmaktayız." dedi.