Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı

23.04.2022 18:42

Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı Şüpheliye ait poşet içerisinde 4 adet topuklu bayan terliğinin içerisine zulalanmış 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı

Şüpheliye ait poşet içerisinde 4 adet topuklu bayan terliğinin içerisine zulalanmış 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheliye ait poşet içerisinde 4 adet topuklu bayan terliğinin içerisine zulalanmış 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince 20 Nisan 2022 tarihinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüste, yolcu olarak bulunan M.A. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde farklı suçlardan 13 suç dosyası olduğu ve jandarma uyuşturucu köpeğinin şahsın eşyalarına tepki vermesi üzerine yapılan aramada şüpheliye ait poşet içerisinde 2 çift toplam 4 adet topuklu bayan terliğinin içerisine poşetlenerek zulalanmış vaziyette 1,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. M.A isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi" denildi.

Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı
Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı
Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı
Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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13 suçtan aranan şüpheli, terliklerin içine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı 13 suçtan aranan şüpheli, terliklerin içine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 13 suç dosyası olduğu tespit edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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