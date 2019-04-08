Son Dakika Haberleri: Van'da 130 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 130 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 130 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 130 düzensiz göçmen yakalandı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar, Albayrak ve Bebleşin bölgelerinde yurda yasa dışı giriş yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince yiyecek ikramında bulunulan düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Jandarma, Başkale, Van, Güncel
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