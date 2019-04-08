Van'da 130 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 130 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'ın Başkale
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 130 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Eşmepınar, Albayrak ve Bebleşin bölgelerinde yurda yasa dışı giriş yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 130 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerince yiyecek ikramında bulunulan düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi
'ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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