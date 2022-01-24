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VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika

VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

24.01.2022 09:33

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 41 mahalle ve 94 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için 250 iş makinesi ve 650 personelle yoğun bir çalışma yürütüyor. Kışın çetin geçtiği Van-Bahçerasay kara yolu da çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

SÜRÜCÜLERE TİPİ VE ÇIĞ UYARISI

Bu arada Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 25 dereceyi gördü. Büyükşehir Belediyesi, kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle mecburi olmadıkça sürücülerin özel araçlarıyla yollara çıkmaması uyarısında bulundu.

VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Büyükşehir Belediyesi, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VAN'DA 135 YERLEŞİM YERİNİN YOLU ULAŞIMA KAPANDI - Son Dakika
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