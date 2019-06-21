Van'da 139 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 139 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:26 Kaynak: AA
'da yurda yasa dışı yollarla giren 139 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuşba
, Çaldıran
, Saray
ve Başkale
ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 97 Afganistan
, 35 Bangladeş
, 6 İran
ve 1 Pakistan
uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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