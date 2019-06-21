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Van'da 139 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 139 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 139 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Van'da yurda yasa dışı yollarla giren 139 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuşba, Çaldıran, Saray ve Başkale ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 97 Afganistan, 35 Bangladeş, 6 İran ve 1 Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:26 Kaynak: AA
Çaldıran, Tuşba, Jandarma, Van, Güncel
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