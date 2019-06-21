Son Dakika Haberleri: Van'da 139 kaçak göçmen yakalandı
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Van'da 139 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 139 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba, Çaldıran, Saray ve Başkale ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; 97 Afganistan, 35 Bangladeş, 6 İran ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 139 kaçak uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 139 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
Çaldıran, Tuşba, Jandarma, Van, 3. Sayfa
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