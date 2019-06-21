Van'da 139 kaçak göçmen yakalandı
1 saat önce
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.
Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba
, Çaldıran
, Saray
ve Başkale
ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; 97 Afganistan
, 35 Bangladeş
, 6 İran
ve 1 Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 139 kaçak uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 139 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN
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