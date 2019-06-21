Van'da 139 kaçak göçmen yakalandı
40 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 139 kaçak göçmen yakalandı. Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tuşba
, Çaldıran
, Saray
ve Başkale
ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; 97 Afganistan
, 35 Bangladeş
, 6 İran
ve 1 Pakistan
uyruklu olmak üzere toplam 139 kaçak uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 139 yabancı uyruklu göçmen, işlemlerinin bitmesinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(Mehmet Salih
Akkuş/İHA)
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