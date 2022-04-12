Van'da 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor - Son Dakika

Van'da 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor

VAN Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve Hazreti Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Ramazan boyunca Van'daki camilerde devam ettiriliyor.

İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele (karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuma) geleneği Van'daki Hazreti Ömer Camisi'nde bu yıl yoğun katılımla sürüyor. Camide görevli imam hatip M. Emin Akan'ın tilavetiyle vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazından sonra gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

İHA muhabirine konuşan Hazreti Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan, bu yıl sağlık sıhhat içerisinde Ramazan ayını ibadetlerle idrak ettiklerini belirtti. İki yıl aradan sonra Ramazan ayının bu yıl dolu dolu geçtiğini ifade eden cami imam hatibi Akan, "Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Kur'an'ın inmesiyle beraber Hazreti Cebrail meleği mukabele şekliyle Hazreti Peygamberimize Kur'an okumuştur. Bu mukabele geleneği bugüne kadar geldi ve inşallah kıyamete kadar da ümmet içerisinde devam edecektir" dedi.

"Cemaatte mukabele dinleme özlemi vardı"

Geçtiğimiz 2021 yılında mukabelenin salgın tedbirleri çerçevesinde sürdüğünü, ancak tedirginlik dolayısıyla katılımının daha az olduğunu anımsatan Akan, "Bu yıl Ramazan ayına daha sıhhat içerisinde girdik. Yine tedbirler çerçevesinde mukabelemizi öğle ve ikindi namazlarının ardından okuyoruz. Cemaatte mukabele dinleme özlemi vardı. Hem hatimlerimiz hem mukabelelerimiz cemaatin teveccühüyle devam ediyor" diye konuştu.

Camilere çocukların götürülmesi tavsiyesinde de bulunan Akan, camilerde çocukların mukabele dinlemesini ve hatimli teravih namazlarını ebeveynleriyle birlikte kılmalarını önerdi.