Son Dakika Haberleri: Van'da 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Van'da 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Özalp'e bağlı Sağmalı Mahallesi'nde oturan şüphelinin evinde kaçak sigaralar olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.


Jandarma, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:13 Kaynak: DHA
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