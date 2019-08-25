Van'da 14 bin 980 paket kaçak sigara ele geçirildi
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VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:13 Kaynak: DHA
VAN'ın Özalp ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Özalp'e bağlı Sağmalı
Mahallesi'nde oturan şüphelinin evinde kaçak sigaralar olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 14 bin 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
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