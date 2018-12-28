Son Dakika Haberleri: Van'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde minibüsteki 9 Bangladeş, 4 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Minibüste 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Van- Bitlis kara yolunda yaptıkları uygulamalarda 7 uyuşturucu hap, 14 gram esrar ve 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:26 Kaynak: AA

Güzelsu, Jandarma, Gürpınar, Van, Güncel
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