Van'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.



Kontrollerde minibüsteki 9 Bangladeş, 4 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.



Minibüste 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Gevaş ilçesinde Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin Van- Bitlis kara yolunda yaptıkları uygulamalarda 7 uyuşturucu hap, 14 gram esrar ve 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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