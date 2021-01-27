- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi

27.01.2021 09:50

- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.

- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir aracın Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte araçta yapılan detaylı aramada, jantlara zulalanmış toplam 14 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi
- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi
- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi
- Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi

Narkotik, Eroin, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Van'da 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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