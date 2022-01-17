Van'da 14 kilo 62 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir haftada 14 kilo 62 gram uyuşturucu ele geçirildi, 36 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 10 kilo 256 gram eroin, 15 gram esrar, 3 kilo 661 gram sentetik uyuşturucu, 130 gram Afyon sakızı ve 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.