Van'da 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 14 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilde yapılan aramada 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Su Sporları Merkezi önündeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yolcu koltuklarının arasına gizlenmiş çuvalda 28 paket halinde 14 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü C.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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