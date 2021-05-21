Van'da 14 kişilik minibüste 4'ü yaralı 49 düzensiz göçmen bulundu - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkan minibüste 4'ü yaralı 49 düzensiz göçmen bulundu.
Van-Erciş kara yolunun 40'ıncı kilometresindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 21 HA 2015 plakalı minibüs sürücüsü M.İ, kaçtı.
İçerisinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, Filistin, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmenin olduğu araç, yoldan çıkarak buğday tarlasında durdu.
Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, 4'ü yaralı 49 sığınmacıyı araçtan çıkardı. Ekipler, havasızlık nedeniyle bitkin halde bulunan göçmenlere su verdi.
Aracı tarlada terk ederek kaçan sürücü M.İ, ekiplerce yakalandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yabancı uyruklular, Muradiye Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA
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