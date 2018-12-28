Son Dakika Haberleri: Van'da 14 Yabancı Uyruklu Kaçak Şahıs Yakalandı

Van'da 14 Yabancı Uyruklu Kaçak Şahıs Yakalandı

33 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 yabancı uyruklu kaçak şahıs ile birlikte 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 14 Yabancı Uyruklu Kaçak Şahıs Yakalandı, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 14 yabancı uyruklu kaçak şahıs ile birlikte 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada; 1 Pakistanlı, 9 Bangladeşli ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 14 yabancı uyruklu şahısla ile birlikte 8 bin 470 paket kaçak sigara ele geçirdi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:45 Kaynak: İHA

Jandarma, Van, 3. Sayfa
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