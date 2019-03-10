Son Dakika Haberleri: Van'da 14 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van'da 14 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 14 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 2, Başkale'de 11 ve Gevaş ilçesinde ise 1 olmak üzere 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Buzlanma ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının bölge genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 4, Muş'ta eksi 4, Bitlis'te eksi 6 ve Hakkari'de ise eksi 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıkları ise Van, Hakkari, Muş'ta 8 ve Bitlis'te ise 5 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Başkale, Bahçesaray, Kar, Van, Güncel
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