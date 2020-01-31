Van'da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.



Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 11 ve Erciş ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN