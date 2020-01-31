Van'da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van'da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 14 yerleşim yeri ulaşıma kapandı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Başkale'de 11 ve Erciş ilçesinde ise 3 olmak üzere toplam 14 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Başkale, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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