Son Dakika Haberleri: Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı

Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı

1 saat önce

VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Başkale'de 11, Gürpınar ilçesinde ise 3 mahalle ve mezra olmak üzere 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLER ÇALIŞIYOR

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesinde, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, bir kişi üzerindeki tişortle lapa lapa yağan karın altında gezdi.

İşte Van'da bugün çekilen görüntüler;

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:28 Kaynak: DHA

Gürpınar, Kar, Başkale, Van, Güncel
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