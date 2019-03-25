Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı

VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.



Van'ın ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Başkale'de 11, Gürpınar ilçesinde ise 3 mahalle ve mezra olmak üzere 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesinde, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, bir kişi üzerindeki tişortle lapa lapa yağan karın altında gezdi. - Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı

Son Dakika! Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar

Erdoğan'ın Patentini Aldığı Sözün, İki Gazetecinin Olduğu Ortaya Çıktı