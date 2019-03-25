Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
1 saat önce
VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van'ın ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Başkale'de 11, Gürpınar ilçesinde ise 3 mahalle ve mezra olmak üzere 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesinde, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, bir kişi üzerindeki tişortle lapa lapa yağan karın altında gezdi. - Van
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:26 Kaynak: DHA
Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı
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