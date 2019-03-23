Son Dakika Haberleri: Van'da 144 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi.

Van'da 144 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi.

1 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde 144 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Van'da 144 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi., System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde 144 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada; yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen toplam 144 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi O.D. hakkında "4733 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 12:42 Kaynak: İHA

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