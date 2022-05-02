Van'da 145 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik dedektör köpekleri "Irmak" ve "Zeus" ile 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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