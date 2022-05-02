Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi

02.05.2022 13:19
Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da, düzenlenen 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

VAN'da, düzenlenen 3 ayrı operasyonda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalarına devam ederken, ihbar üzerine belirlenen 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özel eğitimli köpekler Zeus ve Irmak ile arama yapıldı. Aramalarda 145 kilo 900 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 145 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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