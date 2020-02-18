Van'da 146 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 146 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Van'da 146 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 146 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da 146 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 146 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 23, Başkale'de 39, Çatak'ta 26, Erciş'te 3, Gevaş'ta 8, Gürpınar'da 21, Muradiye'de 9, Özalp'te 4, Saray'da 4 ve Tuşba ilçesinde ise 9 olmak üzere toplam 146 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

Bahçesaray, Gürpınar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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