Van'da 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Saray ilçesinde gümrük kaçağı 15 bin 40 paket sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapanların deşifresine edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Yamanyurt Mahallesi'nde 3, Değirmigöl Mahallesi'nde de bir evde arama yaptı.

Evlerde, 15 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi, K.Ç, M.Ç. ve S.Ç. hakkında adli tahkikat başlatıldı.