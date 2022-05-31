Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

31.05.2022 11:05
Van'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Ağrı'dan Van'a gelerek "göçmen kaçakçılığı" yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Çaldıran'da 29 Mayıs günü şüpheliler D.B. ve M.B, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni sevk ve organize ettikleri sırada yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, D.B. tutuklandı.

Göçmenler de ilgili kurumlara teslim edildi.

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Kaynak: AA

Çaldıran, Göçmen, Ağrı, Van, Güncel, Son Dakika

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