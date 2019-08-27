Van'da 15 günlük eylem yasağı

Van'da açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.



Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek için birtakım önlemler alınarak, yapılması planlanan eylem ve etkinlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 27 Ağustos 2019 tarihinden geçerli 10 Eylül 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır." - VAN