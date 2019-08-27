Son Dakika Haberleri: Van'da 15 günlük eylem yasağı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Van'da 15 günlük eylem yasağı

46 dakika önce

Van'da açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

Van'da 15 günlük eylem yasağı, System.String[]

Van'da açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.


Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte oluşabilecek saldırı olaylarının önüne geçmek için birtakım önlemler alınarak, yapılması planlanan eylem ve etkinlerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 27 Ağustos 2019 tarihinden geçerli 10 Eylül 2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır." - VAN

Van Valiliği, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li Veli Ağbaba, saldırının kendisine yönelik olmadığını açıkladı
CHP ilçe başkanının "HDP kardeş partimizdir" açıklaması tepki gördü Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne eyp'li saldırı Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:47:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 15 günlük eylem yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]