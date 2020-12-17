Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak - Son Dakika

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

17.12.2020 14:40
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak, System.String[]

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin, genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Salgının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Van coğrafi sınırları içinde 20 Aralık'tan geçerli 3 Ocak da dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

Açıklamada, kentte düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin ilgili hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, Van Valiliği, Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak - Son Dakika


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