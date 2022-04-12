Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

12.04.2022 16:22
Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Edremit ilçesinde 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Thor" ile yapılan aramada 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 15 kilo 150 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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